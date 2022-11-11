Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Как сообщает Европейская правда, об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

— Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также тема всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвлекла меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени – часто очень длительные, – сказал он.

Однако, по мнению немецкого канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению: «Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров».

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня в условиях России.

— Прежде всего, Россия должна осознать, что идея диктаторского мира ни к чему не приведет и что нельзя просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание, – сказал он.

Канцлер Германии упомянул о переговорах, которые вел с Путиным в Москве незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент РФ потребовал у Шольца, чтобы в Украине не было «никаких ракет, угрожающих Москве» и чтобы Украина не вступала в НАТО, а также статус отдельных областей на востоке Украины.