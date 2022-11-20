Израиль обвинил Иран в атаке дронов в Персидском заливе на нефтяной танкер Pacific Zircon у берегов Омана, шедший под либерийским флагом, перевозя газойль. Для нападения применялся самоуничтожающийся тип БПЛА HESA Shahed 136, которые РФ, получив от Ирана, применяет в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

По словам представителя американских военных, атака на судно не нанесла серьезного ущерба, не вывела корабль из строя и не прервала его путешествие.

В Израиле расценивают ситуацию как провокацию.

— Мы рассматриваем это как иранскую провокацию в Персидском заливе – это не нападение на Израиль – это то же, что они обычно делают в Персидском заливе, пытаясь подорвать стабильность и в основном повлиять на события чемпионата мира, – сказал израильский чиновник, попросивший не быть названным. из-за щекотливости ситуации.

Центральное командование США также отмечало в своем заявлении, что изучение поразивших судно обломков показывает, что это был ударный беспилотник серии Shahed.

— Эта атака беспилотных летательных аппаратов на гражданское судно в этом критическом морском проливе еще раз демонстрирует дестабилизирующий характер злонамеренной деятельности Ирана в регионе, — заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл «Эрик» Курила.

По данным компании-эксплуатанта судна Eastern Pacific Shipping, в результате инцидента никто не пострадал. Корпус судна имеет незначительные повреждения, но утечки груза или попадание воды зафиксировано не было.

Ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран, вероятно, стоит за атакой беспилотников, и хотя «этой атаке нет оправдания», она является «последней в серии таких действий и более широкой дестабилизирующей деятельности».

— Изучив доступную информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, совершил эту атаку с использованием БПЛА, смертоносного потенциала, который он все чаще использует непосредственно и через своих муртадов на Ближнем Востоке и распространяется в России для использования в Украине, — сказал он.

Салливан предупредил, что это действие чревато международным судоходством, торговлей и «свободой судоходства этим важнейшим водным путем».

Отмечается также, что оружие и цель соответствуют схеме атак, связанных с Ираном в прошлом. 30 июля 2021 года вооруженный беспилотник атаковал грузовое судно Mercer Street у побережья Омана, в результате чего погибли два человека. Этот корабль был связан с израильским миллиардером.

Напомним, Иран планирует передать России около 1000 баллистических ракет и дронов для войны против Украины.