Глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли получится.

Об этом он заявил на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает Укринформ.

Андрей Ермак прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова об окончании войны весной.

— Звучит, что эта фраза заместителя министра обороны Украины, — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным, – сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что украинские войска добились успехов, уволив большую часть Харьковской области и Херсон. Ермак отметил, что Украина победит, но точной даты назвать нельзя.

— Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее, — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает. Таким образом президент прокомментировал прогноз главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что активные боевые действия закончатся к лету следующего года.