Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

Таким образом президент прокомментировал прогноз главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что активные боевые действия закончатся к лету следующего года.

– Я обожаю слушать Буданова. Кирилл молодец, профессиональный мужчина. Мы понимаем, что есть выводы разысканий на основе положения врага, их стабильности. Есть понимание, когда они ослабевали и на основе этого можно делать те или иные выводы, – сказал Владимир Зеленский.

При этом, по словам президента, ситуация может стремительно меняться. Он также привел пример возможного контракта Ирана и России.

— Это разные вещи, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен, растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбирая как закончить войну и ее сроком, мы выбираем, как закончить войну. Мы могли бы отдать территории и войны не было бы, но мы выбрали правильный путь. Когда такой выбор нужно смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится, добавил он.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны .