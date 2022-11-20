Министры обороны Китая и Соединенных Штатов Америки Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин на следующей неделе проведут переговоры на полях форума региональной безопасности в Камбодже.

Об этом со ссылкой на заявление оборонного ведомства КНР сообщает Reuters .

В заявлении говорится, что стороны координируют подготовку к встрече, которая должна пройти в следующую среду.

Встреча министров обороны КНР и США станет первым военным обменом на высоком уровне между странами после того, как Китай в одностороннем порядке приостановил регулярный диалог между военными ведомствами в августе в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на самоуправляющийся Тайвань, который Пекин считает неизвестным. части Китая.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с европейскими союзниками идею введения экспортных ограничений против Китая вроде тех ограничений, которые ЕС уже применяет, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину.