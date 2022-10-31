США обсуждают с европейскими союзниками идею введения экспортных ограничений против Китая вроде тех ограничений, которые ЕС уже применяет, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность использовать применяемый в России обмен информацией и координации, чтобы усилить свои двусторонние ограничения на экспорт в Китай.

Вместе с тем, ЕС пока не склонен рассматривать вопрос о том, чтобы использовать тот же подход к Китаю, что и к России, потому что «обстоятельства разные», но один из собеседников агентства говорит, что, возможно, для ограничений будут рассмотрены товары. которые Пекин мог использовать для укрепления своего военного потенциала.

Европейские страны все больше озабочены конфронтационной позицией китайского правительства, в частности после недавнего съезда Коммунистической партии Китая, укрепившего лидерство президента Си Цзиньпина. Некоторые страны-члены, включая Германию, предложили блоку пересмотреть свой подход к Китаю, поскольку Пекин все меньше становится партнером или конкурентом, а больше противником.

Напомним, российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что Китай заинтересован в ослаблении России , ведь он сможет показать свое неоспоримое преимущество.