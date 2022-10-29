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Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений в ослабленні Росії, адже він зможе показати свою беззаперечну перевагу.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
— Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2–3 дні війну, тоді це інша розмова, можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ, а навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни, – зазначив Марк Фейгін.
Він додав, що країна-агресорка шукатиме порятунку саме у КНР.
— Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким ж зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ, виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як м’ясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет, – додав він.
Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що Росія припиняє участь у зерновій угоді. Причиною цього у відомстві назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Британію.
Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений в ослабленні Росії, адже він зможе показати свою беззаперечну перевагу.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
— Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2–3 дні війну, тоді це інша розмова, можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ, а навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни, – зазначив Марк Фейгін.
Він додав, що країна-агресорка шукатиме порятунку саме у КНР.
— Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким ж зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ, виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як м’ясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет, – додав він.
Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що Росія припиняє участь у зерновій угоді. Причиною цього у відомстві назвали вибухи у Севастопольській бухті, в яких Кремль звинувачує Україну та Британію.