Специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Polskie Radio.

Во время пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования падения ракеты и о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

– Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО, американских, — подчеркнул премьер.

По словам Матеуша Моравецкого, у следствия есть «доказательства из камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда запустили ракету».

- Надо продолжать собирать доказательства, расследование будет продолжаться некоторое время, - добавил он.

Глава правительства также отметил, что его страна стремится к тому, чтобы расследование было полностью прозрачным, и украинские партнеры были уверены, что результаты будут доказаны.

Ранее сообщалось, что полицейские не охраняют место взрыва в Пшеводуве. Также в селе нет следователей или экспертов.