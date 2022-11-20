В польской деревне Пшеводув завершили обследование места взрыва ракеты, в результате которого погибли два человека. На утро 20 ноября полицейские больше не охраняют место взрыва. Также в селе нет следователей или экспертов.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Польское агентство прессы.

После взрыва осталась большая воронка глубиной около 5 метров. Рядом — металлические обломки грузовых весов, стоявших на месте взрыва.

По словам вице-президента фермы «Agrocom» Федерико Виолы, рядом с весами было небольшое здание, где работники обычно оформляли документы. От нее ничего не осталось.

Также вокруг места взрыва разбросаны зерна кукурузы, которые накануне трагедии привез тракторист в зерновую сушку.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.