В Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, заявил президент Польши Анжей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

— Мы имели дело со столкновением, вызванным российской стороной. И она сама виновата в случившемся. Мы знаем, что в 6 км от украинской границы произошел взрыв, два человека погибли. Мы провели встречи с премьер-министром по безопасности Польши и приняли конкретные меры. Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу, - заявил Анжей Дуда.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.