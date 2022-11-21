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Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила в воскресенье, 20 ноября, что предложила Варшаве дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter. Это произошло после инцидента, который сначала вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.
– Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами ПРО Patriot, – отметила Кристине Ламбрехт.
После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.
Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. У Германии было 36 таких систем, когда она была передовым государством НАТО во время «холодной» войны. В настоящее время у Бундесвера всего 12 систем Patriot, две из которых дислоцируются в Словакии.
Как сообщалось, специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.
Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.
Об этом сообщает Reuters.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила в воскресенье, 20 ноября, что предложила Варшаве дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter. Это произошло после инцидента, который сначала вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.
– Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами ПРО Patriot, – отметила Кристине Ламбрехт.
После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.
Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. У Германии было 36 таких систем, когда она была передовым государством НАТО во время «холодной» войны. В настоящее время у Бундесвера всего 12 систем Patriot, две из которых дислоцируются в Словакии.
Как сообщалось, специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.