Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла оградить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.

Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила в воскресенье, 20 ноября, что предложила Варшаве дальнейшую помощь в патрулировании воздуха с помощью немецких истребителей Eurofighter. Это произошло после инцидента, который сначала вызвал опасения, что война в Украине может перекинуться через границу.

– Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами ПРО Patriot, – отметила Кристине Ламбрехт.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре выступили с инициативой совместной закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.

Наземные системы ПРО, такие как Raytheon (RTX.N) Patriot, созданы для перехвата летящих ракет. У Германии было 36 таких систем, когда она была передовым государством НАТО во время «холодной» войны. В настоящее время у Бундесвера всего 12 систем Patriot, две из которых дислоцируются в Словакии.

Как сообщалось, специалисты, занимающиеся расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.