Главы МИД Большой семерки призвали Совет Безопасности ООН принять «решительные меры» в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министров иностранных дел G7, передает Укринформ.

- Беспрецедентная серия незаконных запусков баллистических ракет, осуществленная (Северной Кореей) в 2022 году, представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности, - говорится в заявлении.

В документе G7 указано, что испытание Пхеньяном баллистической ракеты, способной достичь материковой части США, было «безрассудным актом» и «еще одним вопиющим нарушением» резолюций ООН.

Известно, что Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии нынешних испытательных запусков ракет.

Напомним, в конце октября Южная Корея и КНДР обменялись выстрелами из-за нарушений морской границы.