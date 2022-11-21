Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов избирателей на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что участие в голосовании приняли почти 70% избирателей, то есть 8,3 миллиона человек. Из них около 6,5 миллиона проголосовали за действующего президента. Остальные кандидаты набрали около 2-3% голосов.

По данным международного института региональных исследований «Открытое общество», против всех кандидатов проголосовали 5,2% избирателей.

— Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе, — прокомментировал Касым-Жомарт Токаев результаты выборов.

Напомним, в ноябре Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов, которые сокращают некоторые полномочия президента и устанавливают запрет на занятие руководящих должностей в государственных структурах его близкими родственниками.