Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в подкормке антифранцузской пропаганды в Африке для удовлетворения «хищнических» амбиций в неспокойных странах, где Париж потерпел военные неудачи и более широкую потерю влияния за последние годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время разговора в кулуарах саммита франкоязычных стран в Тунисе Макрона попросили ответить критикам, утверждающим, что Франция использует исторические экономические и политические связи в своих бывших колониях для обслуживания собственных интересов.

— Это восприятие подпитывается другими, политический проект. Я не дурак, многие влиятельные лица, иногда выступающие в ваших программах, получают деньги от россиян. Мы их знаем. Ряд государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы повредить Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы, — сказал Эммануэль Макрон в интервью TV5 Monde.

Франция, бывшая колониальная держава на большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи во франкоязычной Африке, и французские войска были размещены в Мали в течение десятилетия в рамках контртеррористической операции.

Критики называют операцию Франции провальной и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона.

В последние годы на ситуацию пытается влиять Россия, развернув частную военную компанию «Группа Вагнера» в нескольких странах, в том числе в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали.

Париж пришлось вывести войска из Мали после того, как военные африканской страны пришли к власти в результате переворота в 2020 году на фоне разрыва отношений. Впоследствии военное руководство пригласило Группу Вагнера помочь в десятилетнем сражении против исламистских боевиков и разорвать связи с Францией.

Россия заявила, что Группа Вагнера не представляет российское государство и не получает от него зарплату. Но ЕС наложил санкции на НДС, обвинив ее в проведении тайных операций от имени российского правительства.

В прошлом году в докладе Организации Объединенных Наций говорилось, что российские военные инструкторы и местные войска в Центральноафриканской Республике применяли чрезмерную силу против гражданского населения, совершали неизбирательные убийства, захват школ и масштабные мародерства.

В воскресенье Эммануэль Макрон заявил, что поведение России было «хищническим».

— Достаточно лишь взглянуть на происходящее в Центральноафриканской Республике или в других местах, чтобы увидеть, что реализуемый российский проект там, когда Франция отодвинута в сторону, является проектом хищничества. Это делается при соучастии российской военной хунты, – сказал он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.