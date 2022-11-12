Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.

— Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок, – написал он.

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК «Юг» сообщили, что на Херсонщине Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой освободившихся от врага территорий.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.



