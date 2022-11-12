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Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.
— Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок, – написал он.
В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
В ОК «Юг» сообщили, что на Херсонщине Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой освободившихся от врага территорий.
Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил на украинском языке в Twitter граждан Украины с освобождением от российских оккупантов Херсона.
— Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок, – написал он.
В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
В ОК «Юг» сообщили, что на Херсонщине Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой освободившихся от врага территорий.
Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.