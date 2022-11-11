Украинцам советуют пока не возвращаться на деоккупированную Херсонскую область, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Населенные пункты в Бериславском районе, уже освобожденные от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации. Возвращаться туда мы не советуем. Приближается зима, и есть вероятность того, что восстановить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно, — сказала она.

Напомним, также Наталья Гуменюк рассказала, что отступая из Херсона, российские оккупанты заменяли большие участки местности, поэтому расслабляться еще рано — в городе продолжается «мощная боевая работа». Кроме того, ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правому берегу Херсонщины.