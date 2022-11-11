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Отступая из Херсона, российские оккупанты заминировали большие участки местности, поэтому расслабляться еще рано – в городе продолжается «мощная боевая работа». Кроме того, ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правому берегу Херсонщины.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.
— Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная, но местные жители демонстрируют, что они поддерживают эту работу, – сказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты оставили после себя очень много неприятных сюрпризов.
— В частности, заминирование крупных участков местности, дорог, объектов критической инфраструктуры и других объектов социального обеспечения. (…) Поэтому надо очень тщательно распределять приступы радости, эйфории, присутствующей в глубине души. Но не терять бдительности и осторожности. Понимать, что коварство врага очень велико. И помнить, что укрепления на левом берегу еще достаточно близки к территориям, которые сейчас ими оставлены, могут быть мощные массированные обстрелы, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Ранее Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины и призвало остающихся в городе оккупантов немедленно сдаваться в плен.
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Отступая из Херсона, российские оккупанты заминировали большие участки местности, поэтому расслабляться еще рано – в городе продолжается «мощная боевая работа». Кроме того, ВСУ готовятся к массированным ударам оккупантов по правому берегу Херсонщины.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.
— Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная, но местные жители демонстрируют, что они поддерживают эту работу, – сказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты оставили после себя очень много неприятных сюрпризов.
— В частности, заминирование крупных участков местности, дорог, объектов критической инфраструктуры и других объектов социального обеспечения. (…) Поэтому надо очень тщательно распределять приступы радости, эйфории, присутствующей в глубине души. Но не терять бдительности и осторожности. Понимать, что коварство врага очень велико. И помнить, что укрепления на левом берегу еще достаточно близки к территориям, которые сейчас ими оставлены, могут быть мощные массированные обстрелы, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Ранее Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины и призвало остающихся в городе оккупантов немедленно сдаваться в плен.