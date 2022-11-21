Государственная катарская компания QatarEnergy и китайская Sinopec подписали контракт о поставках сжиженного природного газа сроком на 27 лет.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 21 ноября.

Агентство пишет, что после нападения России на Украину конкуренция за СПГ в мире обострилась, и Европа, в частности, нуждалась в огромном количестве, чтобы заменить российский трубопроводный газ, ранее составлявший почти 40% ее импорта.

– Сегодняшний день является важной вехой для первого соглашения о купле-продаже СПГ для проекта North Field East, это 4 млн тонн на 27 лет для китайской Sinopec, – сказал глава QatarEnergy Саад аль-Кааби перед подписанием соглашения.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, называющим свою долю Южный Парс.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять соглашений по расширению Северного месторождения, включающего шесть линий СПГ, которые увеличат мощность сжижения Катара с 77 млн до 126 млн тонн в год к 2027 году.

Кааби добавил, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, желающие обеспечить надежность поставок, продолжаются.

Указано, что Катар уже крупнейший в мире экспортер СПГ, а его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским потокам.

Напомним, за 10 месяцев 2022 года Китай сократил закупку газа на 10%. При этом в стоимостном выражении импорт газа вырос почти на 40% – до $55,19 млрд.

Напомним, что министры обороны Китая и Соединенных Штатов Америки Вэй Фэнхе и Ллойд Остин на следующей неделе проведут переговоры на полях форума региональной безопасности в Камбодже.