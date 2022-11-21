Глава Штаба национальной безопасности Эяль Хулата предостерег Россию от закупки иранских баллистических ракет. Он заявил, что если это произойдет, Израиль приступит к поставкам высокоточных ракет Украине.
Об этом сообщают «Новости Израиля».
По данным издания, Министерство иностранных дел Израиля выразило протест из-за военного сотрудничества Ирана и России. Ответную ноту посол Израиля в Москве передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову.
Напомним, после переговоров с администрацией США Израиль согласился профинансировать стратегические материалы на миллионы долларов для содействия военным усилиям Украины.
Глава Штаба национальной безопасности Эяль Хулата предостерег Россию от закупки иранских баллистических ракет. Он заявил, что если это произойдет, Израиль приступит к поставкам высокоточных ракет Украине.
Об этом сообщают «Новости Израиля».
По данным издания, Министерство иностранных дел Израиля выразило протест из-за военного сотрудничества Ирана и России. Ответную ноту посол Израиля в Москве передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову.
Напомним, после переговоров с администрацией США Израиль согласился профинансировать стратегические материалы на миллионы долларов для содействия военным усилиям Украины.