Глава Штаба национальной безопасности Эяль Хулата предостерег Россию от закупки иранских баллистических ракет. Он заявил, что если это произойдет, Израиль приступит к поставкам высокоточных ракет Украине.

Об этом сообщают «Новости Израиля».

По данным издания, Министерство иностранных дел Израиля выразило протест из-за военного сотрудничества Ирана и России. Ответную ноту посол Израиля в Москве передал заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову.

Напомним, после переговоров с администрацией США Израиль согласился профинансировать стратегические материалы на миллионы долларов для содействия военным усилиям Украины.