Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил «две стратегические ошибки», недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса.

Об этом сообщает El Pais.

Выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, Йенс Столтенберг предупредил о необходимости готовиться к длительной войне.

По его словам, несмотря на то, что Владимир Путин, и потерпел неудачу в военных действиях, «было бы ошибкой недооценивать военную мощь России».

— Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы не можем думать, что демократии не смогут сохранять свои усилия в течение времени, — добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг считает понятным, что война закончится за столом переговоров, но предупредил, что «если мы хотим приемлемого результата для Украины, способ достичь его – увеличить нашу поддержку Украины».

— Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, означающего триумф жестокого применения силы. Путин не может победить, это будет катастрофа, – добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.