Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит участие в боевых действиях.

Об этом он заявил 9 сентября на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, сообщает Фокус.

— Если Россия перестанет воевать, будет мир. Если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство, – в частности, сказал он.

По словам Столтенберга, в ближайшие месяцы единство и солидарность западных стран подвергнутся испытанию из-за энергетического кризиса и выросшей стоимости жизни. В то же время, глава Североатлантического Альянса подчеркнул, что сегодня прогрессивный мир платит свою цену за борьбу Украины за общеевропейские ценности в виде денег, при этом сами украинцы расплачиваются жизнями.

— И все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы увидят, что их агрессия вознаграждается, – добавил он.

Столтенберг также рассказал, что война в Украине сейчас входит в критическую фазу. Так, ВСУ смогли остановить наступление российских военных на Донбассе, нанесли ответный удар в тыл и отвоевали часть украинских территорий.

— Буквально в последние дни мы наблюдаем дальнейший прогресс как на юге в Херсоне, так и на востоке в Харьковской области, – уточнил генсек НАТО.

Он считает, что это демонстрирует не только решимость и навыки украинских военных, но и то, как помощь Запада ежедневно меняет ситуацию на поле боя.

Столтенберг также отметил, что США и военно-политический блок будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.