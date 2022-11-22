Канада выпустила государственные Облигации суверенитета Украины, которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает Минфин страны.

Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.

— Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать оказывать основные услуги, — говорится в сообщении.

Сумма облигаций составляет 500 млн. долларов. Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий к моменту проведения операции.

Напомним, что Министр обороны Канады Анита Ананд объявила детали нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.