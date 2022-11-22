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Канада выпустила государственные Облигации суверенитета Украины, которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине.
Об этом сообщает Минфин страны.
Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.
— Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать оказывать основные услуги, — говорится в сообщении.
Сумма облигаций составляет 500 млн. долларов. Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий к моменту проведения операции.
Напомним, что Министр обороны Канады Анита Ананд объявила детали нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.
Канада выпустила государственные Облигации суверенитета Украины, которые направлены на поддержку финансирования помощи Украине.
Об этом сообщает Минфин страны.
Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.
— Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать оказывать основные услуги, — говорится в сообщении.
Сумма облигаций составляет 500 млн. долларов. Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий к моменту проведения операции.
Напомним, что Министр обороны Канады Анита Ананд объявила детали нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.