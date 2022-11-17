Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о деталях нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады, пишет « УП ».

Этот пакет военной помощи «соответствует неотложным приоритетам, определенным Украиной», он распределится следующим образом:

около $5 млн выделят на продолжение предоставления критически важных спутниковых снимков Вооруженным силам Украины;

более 18 миллионов долларов США — на дополнительные камеры с высоким разрешением для дронов;

до 10 млн. долларов США направят на дополнительное зимнее снаряжение ВСУ, включая портативные обогреватели, тепловые одеялы и спальные мешки от канадских компаний.

Эта помощь дополняет дополнительную военную помощь Украине в размере 500 млн долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в понедельник, 14 ноября.