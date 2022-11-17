Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о деталях нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады, пишет « УП ».
Этот пакет военной помощи «соответствует неотложным приоритетам, определенным Украиной», он распределится следующим образом:
Эта помощь дополняет дополнительную военную помощь Украине в размере 500 млн долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в понедельник, 14 ноября.
Ранее стало известно, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд. шведских крон (287 млн. долларов). Это самый большой на сегодняшний день оборонный пакет, включающий систему ПВО, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о деталях нового транша военной помощи Украине со стороны Канады на сумму около $34 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады, пишет « УП ».
Этот пакет военной помощи «соответствует неотложным приоритетам, определенным Украиной», он распределится следующим образом:
Эта помощь дополняет дополнительную военную помощь Украине в размере 500 млн долларов США, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в понедельник, 14 ноября.
Ранее стало известно, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 3 млрд. шведских крон (287 млн. долларов). Это самый большой на сегодняшний день оборонный пакет, включающий систему ПВО, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.