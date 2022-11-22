Мэр Николаева Александр Сенкевич ответил на упреки в хищении денег, выделяемых на помощь городу в условиях военного положения.

Он отметил, что средства от партнеров из Дании не проходят через бюджет Николаева, а город получает уже нужные материалы и вещи.

Об этом он сказал во время сессии 22 ноября, пишут «НикВести».

— Относительно тех людей, которые постоянно переживают, что кто-то там украдет. Как говорится, судят всех по себе. Могу сказать, что вопросы, касающиеся выделения бюджетных средств от Дании, не проходят никоим образом через городской совет. Мы просто формируем потребность, они ее проверяют, синхронизируют с государственной властью и после этого мы получаем то, что нам нужно – ОСБ-плиты или что-то другое. Денег мы не трогаем. Они проводятся через негосударственные общественные организации, – сказал он.

Александр Сенкевич добавил, что выделяемые через госбюджет в виде субвенций деньги контролируются Кабмином — правительство дает руководства по их использованию.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич и министр по делам международного развития Дании Флемминг Меллер Мортенсен подписали меморандум о сотрудничестве.