Министерство иностранных дел пригласило после Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана, на котором часть Украины была нарисована в составе Венгрии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, которому будет донесена неприемлемость поступка Виктора Орбана. Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины», - написал он.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта Венгрии с частями стран ЕС, а именно Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.

При этом там также были включены и регионы сегодняшних Сербии и Украины. Когда-то эти территории принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны.