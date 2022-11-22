Бельгия первой в Евросоюзе легализовала четырехдневную рабочую неделю. С 21 ноября в стране вступили в силу соответствующие законодательные изменения.

Бельгийская модель рабочей недели отличается от тестирующих другие западные страны, пишет Euronews.

Обычно государства вводят дополнительный выходной, сохраняя уровень зарплаты, а бельгийцам предлагают работать четыре дня в неделю при условии, что рабочий день будет продолжаться 9,5 часа.

То есть рабочая неделя у них будет несколько короче традиционной — 38 часов вместо 40.

Цель этой инициативы – сделать внутренний рынок труда более гибким, но не все компании в восторге от этого. Они опасаются, что «сокращенная» рабочая неделя может создать организационные проблемы, а профсоюзы озабочены из-за увеличенной нагрузки в течение рабочих дней.

Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.