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Бельгия первой в Евросоюзе легализовала четырехдневную рабочую неделю. С 21 ноября в стране вступили в силу соответствующие законодательные изменения.
Бельгийская модель рабочей недели отличается от тестирующих другие западные страны, пишет Euronews.
Обычно государства вводят дополнительный выходной, сохраняя уровень зарплаты, а бельгийцам предлагают работать четыре дня в неделю при условии, что рабочий день будет продолжаться 9,5 часа.
То есть рабочая неделя у них будет несколько короче традиционной — 38 часов вместо 40.
Цель этой инициативы – сделать внутренний рынок труда более гибким, но не все компании в восторге от этого. Они опасаются, что «сокращенная» рабочая неделя может создать организационные проблемы, а профсоюзы озабочены из-за увеличенной нагрузки в течение рабочих дней.
Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.
Бельгия первой в Евросоюзе легализовала четырехдневную рабочую неделю. С 21 ноября в стране вступили в силу соответствующие законодательные изменения.
Бельгийская модель рабочей недели отличается от тестирующих другие западные страны, пишет Euronews.
Обычно государства вводят дополнительный выходной, сохраняя уровень зарплаты, а бельгийцам предлагают работать четыре дня в неделю при условии, что рабочий день будет продолжаться 9,5 часа.
То есть рабочая неделя у них будет несколько короче традиционной — 38 часов вместо 40.
Цель этой инициативы – сделать внутренний рынок труда более гибким, но не все компании в восторге от этого. Они опасаются, что «сокращенная» рабочая неделя может создать организационные проблемы, а профсоюзы озабочены из-за увеличенной нагрузки в течение рабочих дней.
Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.