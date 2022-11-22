Новый владелец Twitter Илон Маск в штаб-квартире компании в Сан-Франциско представил концепцию «Twitter 2.0».

Об этом пишет The Verge.

Он сказал сотрудникам, что компания будет шифровать частные сообщения и будет работать над добавлением зашифрованных видео- и голосовых звонков.

— Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, не беспокоясь об утечке данных в Twitter, через которую все их частные месседжи попадут в интернет, и не думая, что кто-то в Twitter может шпионить по их личным сообщениям, — сказал он. он.

Такое уже случалось раньше. В 2018 году Twitter предупредил, что в течение года неразглашенное количество частных сообщений между компаниями и их клиентами было доступно посторонним людям. А в начале 2022 года правительство США обвинило бывшего сотрудника соцсети в изломе данных пользователей.

В течение многих лет Twitter несколько раз запускал, а затем приостанавливал разработку зашифрованных приватных сообщений. Но теперь Маск считает шифрование главным приоритетом своей концепции Twitter 2.0.

Глава соцсети также похвалил некоммерческий мессенджер Signal. Маск беседовал с его создателем Мокси Марлинспайком, который сейчас «потенциально готов помочь» с шифрованием сообщений в Twitter.

- По иронии судьбы, Мокси Марлинспайк работал в Twitter и действительно хотел создать зашифрованные частные сообщения несколько лет назад, [но] ему в этом отказали, а потом он ушел и создал Signal, - сказал он.

Напомним, в течение первой недели после того, как Илон Маск приобрел Twitter, ежедневный рост числа пользователей достиг максимальных показателей.