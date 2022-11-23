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Белорусские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба по наблюдению за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безрезультатно.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишут Лига.Новости .
— Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить возможность наблюдения за линией границы. И не раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам, – рассказал Андрей Демченко.
Напомним, белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».
Белорусские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба по наблюдению за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безрезультатно.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишут Лига.Новости .
— Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить возможность наблюдения за линией границы. И не раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам, – рассказал Андрей Демченко.
Напомним, белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».