Белорусские пограничники стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба по наблюдению за территорией, а также несколько раз пытались перехватить их, но безрезультатно.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишут Лига.Новости .

— Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить возможность наблюдения за линией границы. И не раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам, – рассказал Андрей Демченко.

Напомним, белорусские пограничники возмущаются тем, что «украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью».