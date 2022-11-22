В Украине за неделю зарегистрировали 6757 случаев коронавирусной болезни.

С 11 по 17 ноября COVID-19 подтверждено 779 детей и 150 медработников, говорится в отчете Министерства здравоохранения.

В больницы по тяжелому течению болезни госпитализировали 2940 человек. Также зарегистрировали 102 летальных случая.

Напомним, в Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19.