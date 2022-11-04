В Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19.

Соответствующие изменения утвердило Министерство здравоохранения Украины, сообщается на странице ведомства Facebook.

В ведомстве рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины через 6 месяцев после завершения первичного курса иммунизации.

В то же время, если ребенок, по медицинским показаниям, уже получил дополнительную прививку против коронавируса раньше, то бустерную дозу рекомендуют вводить через 3 месяца.

Минздрав отмечает, что для бустерной прививки против коронавируса детям в возрасте от 12 лет нужно использовать исключительно мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе. Пока в Украине это Pfizer.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что вакцинация детей 12-13 лет осуществляется только при информированном согласии (форма N 063-2/о) родителей или опекунов. Детям от 14 лет разрешается самостоятельно обращаться в любой пункт прививки против COVID-19 или центра вакцинации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Швеции 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Pfizer. Эти дозы адаптированы специально против штамма «Омикрон».