В Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19.
Соответствующие изменения утвердило Министерство здравоохранения Украины, сообщается на странице ведомства Facebook.
В ведомстве рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины через 6 месяцев после завершения первичного курса иммунизации.
В то же время, если ребенок, по медицинским показаниям, уже получил дополнительную прививку против коронавируса раньше, то бустерную дозу рекомендуют вводить через 3 месяца.
Минздрав отмечает, что для бустерной прививки против коронавируса детям в возрасте от 12 лет нужно использовать исключительно мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе. Пока в Украине это Pfizer.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что вакцинация детей 12-13 лет осуществляется только при информированном согласии (форма N 063-2/о) родителей или опекунов. Детям от 14 лет разрешается самостоятельно обращаться в любой пункт прививки против COVID-19 или центра вакцинации.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Швеции 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Pfizer. Эти дозы адаптированы специально против штамма «Омикрон».
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
В Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19.
Соответствующие изменения утвердило Министерство здравоохранения Украины, сообщается на странице ведомства Facebook.
В ведомстве рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины через 6 месяцев после завершения первичного курса иммунизации.
В то же время, если ребенок, по медицинским показаниям, уже получил дополнительную прививку против коронавируса раньше, то бустерную дозу рекомендуют вводить через 3 месяца.
Минздрав отмечает, что для бустерной прививки против коронавируса детям в возрасте от 12 лет нужно использовать исключительно мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе. Пока в Украине это Pfizer.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что вакцинация детей 12-13 лет осуществляется только при информированном согласии (форма N 063-2/о) родителей или опекунов. Детям от 14 лет разрешается самостоятельно обращаться в любой пункт прививки против COVID-19 или центра вакцинации.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Швеции 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Pfizer. Эти дозы адаптированы специально против штамма «Омикрон».