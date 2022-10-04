Министерство здравоохранения Украины получило от правительства Швеции 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Pfizer. Эти дозы адаптированы специально против штамма «Омикрон».

Об этом сообщает Минздрав.

Эта партия предназначена для бустерной прививки тех, кто уже имеет базовый курс вакцинации против коронавируса любой вакциной.

Препарат уже развезли в большинство областей:

Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую – по 23 тысячи доз;

Днепропетровске - 40 тысяч;

Винницкую - 34,5 тысячи;

Сумскую - 20 тысяч;

Ивано-Франковске - 17 тысяч;

Николаевскую - 11,5 тысячи;

Одесскую - 8,6 тысячи;

Донецку - 5,7 тысячи.

Напомним, что Министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть у зараженного обезьяньей оспой. За время последней вспышки болезни это первый летальный случай в Европе и второй — за пределами Африки.