Европарламент финально одобрил обновленные правила по улучшению защиты критической инфраструктуры стран Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы, которое располагает «Европейской правдой» .

За проголосовали 595 депутатов, против - 17, воздержались - 24.

Обновленные правила гармонизируют определение критической инфраструктуры, чтобы оно было взаимосовместимо для разных стран блока.

Законодательство охватывает 11 сфер – энергетику, транспорт, инфраструктуру банковской системы и финансовых рынков, цифровую инфраструктуру, водоснабжение и водоотвод, всю цепочку пищевой промышленности, инфраструктуру системы здравоохранения, госучреждений, и ужесточает требования к оценке рисков и отчетности об агентах, которых считают принадлежащими к критической инфраструктуре.

Согласно новым правилам, страны-члены должны одобрить национальные стратегии устойчивости и поддерживать трансграничную коммуникацию по этим вопросам определенным образом.

Для обеспечения прозрачности агенты, считающиеся частью критической инфраструктуры, должны информировать национальные органы власти о любых инцидентах или проблемах, а органы власти – сообщать об этом общественности, если это представляет общественный интерес.

В предыдущей редакции директивы о критической инфраструктуре в общую рамку европейских правил попадала только энергетическая инфраструктура и транспорт. Новое законодательство согласовано также с недавно принятой директивой о кибербезопасности.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных предполагают, что россияне будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.