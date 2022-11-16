Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных предполагают, что россияне будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

Как отмечают в ISW , российские войска осуществили крупнейшую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны.

Институт, опираясь на собранные данные, предполагает, что российские военные, вероятно, использовали значительную часть имеющихся у них систем высокоточного оружия во время скоординированных ракетных ударов 15 ноября.

Аналитики отмечают: увеличение процента сбитых Украиной ракет свидетельствует об улучшении украинской противовоздушной обороны в течение последнего месяца, и украинский Генеральный штаб связывает это улучшение с эффективностью систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом.

ISW также отмечает, что российские войска истощают свои запасы высокоточных систем вооружения и предположительно будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.

В аналитике института говорится, что польские официальные лица объявили, что вероятная «ракета российского производства» упала на территории Польши в пределах шести километров от международной границы с Украиной.

Западные официальные лица еще не сделали окончательных заявлений по этому поводу. ISW будет продолжать отслеживать развитие ситуации, отмечают эксперты.

Они также напоминают, что Кремль подготовил массированную ракетную кампанию до того, как Президент Украины Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20 15 ноября. Зеленский повторил, что Украина будет вести переговоры с Россией, если Кремль полностью выведет свои войска из Украины, восстановит территориальную целостность Украины и обеспечит наказание за военные преступления среди других положений ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

По мнению аналитиков, Кремль, вероятно, намеренно спланировал массированную ракетную кампанию по Украине накануне выступления Зеленского на саммите Большой двадцатки, учитывая, что ракетная кампания в нескольких направлениях требует значительной военной подготовки.

Ведь официальный нарратив Кремля вокруг саммита G20 еще больше подтверждает незаинтересованность России в перспективе мирных переговоров с Украиной.

В институте отмечают и то, что россияне все чаще обращаются к разным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами мобилизации – явление, которое имеет все предпосылки для разжигания организованных онлайн-движений в России.

Напомним, Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине.