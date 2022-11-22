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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует на следующей неделе принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте и поднять вопрос немедленной поставки Украине новых систем ПВО и невоенного оборудования.
Об этом глава украинской дипломатии заявил на онлайн-брифинге во вторник, передает Укринформ.
— Я планирую принять участие в министерской встрече в Бухаресте. У меня будет два очень простых сигнала. Первый будет касаться поставок в Украину безотлагательно новых систем противовоздушной обороны и вообще любого оружия, которое может помочь нам сбивать российские ракеты и иранские дроны. А второй – мы будем обсуждать план на ближайшие три-четыре месяца, каким образом НАТО поможет Украине пройти эту тяжелую военную зиму, — сказал Кулеба.
Напомним, что с дна в российском порту Новороссийск относительно уязвимы, Украина может продемонстрировать угрозу порту, и это станет стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует на следующей неделе принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте и поднять вопрос немедленной поставки Украине новых систем ПВО и невоенного оборудования.
Об этом глава украинской дипломатии заявил на онлайн-брифинге во вторник, передает Укринформ.
— Я планирую принять участие в министерской встрече в Бухаресте. У меня будет два очень простых сигнала. Первый будет касаться поставок в Украину безотлагательно новых систем противовоздушной обороны и вообще любого оружия, которое может помочь нам сбивать российские ракеты и иранские дроны. А второй – мы будем обсуждать план на ближайшие три-четыре месяца, каким образом НАТО поможет Украине пройти эту тяжелую военную зиму, — сказал Кулеба.
Напомним, что с дна в российском порту Новороссийск относительно уязвимы, Украина может продемонстрировать угрозу порту, и это станет стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.