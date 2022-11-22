|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:04
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца
|16:04
|Температура завтра:
|+1 C°
Суда в российском порту Новороссийск относительно уязвимы, Украина может продемонстрировать угрозу порту, и это станет стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
Там указывается, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Наряду с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота РФ.
Разведка отмечает, что флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для флотилии базирующихся в Новороссийске десантных кораблей.
— Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Керченского моста в октябре, — пишет ведомство.
Разведка отмечает, что полные подробности этого инцидента еще не известны. Однако, дескать, любая демонстрация Украины способности угрожать Новороссийску, вероятнее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.
— Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море, — добавило Минобороны Великобритании.
Напомним, если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.
Суда в российском порту Новороссийск относительно уязвимы, Украина может продемонстрировать угрозу порту, и это станет стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
Там указывается, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Наряду с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота РФ.
Разведка отмечает, что флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для флотилии базирующихся в Новороссийске десантных кораблей.
— Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Керченского моста в октябре, — пишет ведомство.
Разведка отмечает, что полные подробности этого инцидента еще не известны. Однако, дескать, любая демонстрация Украины способности угрожать Новороссийску, вероятнее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.
— Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море, — добавило Минобороны Великобритании.
Напомним, если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.