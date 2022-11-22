Суда в российском порту Новороссийск относительно уязвимы, Украина может продемонстрировать угрозу порту, и это станет стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

Там указывается, что 18 ноября российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье России. Наряду с нефтяным терминалом расположена крупная база Черноморского флота РФ.

Разведка отмечает, что флот перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму. Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для флотилии базирующихся в Новороссийске десантных кораблей.

— Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставках российских сил в Украину после повреждения Керченского моста в октябре, — пишет ведомство.

Разведка отмечает, что полные подробности этого инцидента еще не известны. Однако, дескать, любая демонстрация Украины способности угрожать Новороссийску, вероятнее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.

— Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море, — добавило Минобороны Великобритании.

Напомним, если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.