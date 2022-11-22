Если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу в Николаевской области, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.

В случае деоккупации этой косы, наши воины могут активизировать военную деятельность в море и получить возможность переправиться на левый берег Днепра, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

— Кинбурнская коса находится на расстоянии всего 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в Днепр и Южный Буг, а также в николаевский и херсонский городские порты, – отметили аналитики.

В ISW добавили, что противники использовали позиции на косе для того, чтобы наносить ракетно-артиллерийские удары по нашим защитникам в Очакове и других районах вдоль подконтрольной Киеву части побережья Черного моря.

Аналитики подчеркнули, что Кинбурнская коса находится вне зоны досягаемости враждебных 152-мм артиллерийских систем, которые сосредоточены в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».