Франция будет и дальше поддерживать Украину в противодействии агрессору, в частности, будет продолжать помощь энергосектору в виде оборудования, необходимого для проведения восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

— Французская сторона будет продолжать помощь украинскому энергосектору в виде оборудования, необходимого для проведения восстановительных работ, — отмечают в министерстве со ссылкой на министра энергетического перехода Франции Агнес Панье-Рунаше.

В частности, сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетического перехода Французской Республики Агнесс Панье-Рунаше. Особое внимание во время разговора министры уделили текущей ситуации на украинских атомных станциях, в частности, крупнейшей в Европе АЭС, оккупированной сейчас россией – Запорожской АЭС.

Министр подчеркнул, что постоянные обстрелы атомной станции несут прямую угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Стороны обсудили деятельность мониторинговой миссии МАГАТЭ на станции, а также отметили необходимость скорейшей демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Кроме того, глава Минэнерго поблагодарил коллегу за помощь, которую французская сторона уже предоставила энергетическому сектору Украины – это около 73 тонн материалов и оборудования. Министр подчеркнул, что соответствующее оборудование помогает украинским энергетикам в восстановлении объектов и сетей, разрушенных российскими атаками.

Как сообщалось, сегодня также прошла онлайн-встреча украинской команды с представителями французских энергетических компаний на базе Движения предпринимателей Франции (The Mouvement des entreprises de France, MEDEF). Представители Минэнерго, НЭК «Украэнерго» и энергетические компании обсудили возможности французской стороны по оказанию оперативной помощи энергосектору Украины, а также перспективы участия французского бизнеса в проектах восстановления украинского энергосектора после победы.

Ранее сообщалось, что французская атомная промышленность не успела запустить бездействующие реакторы во избежание отключений света и помочь Европе справиться с дефицитом электроэнергии.