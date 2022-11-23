Министерство финансов Соединенных Штатов выдало лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России в Японию, Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В обнародованных документах отмечается, что до 30 сентября 2023 г. США разрешают транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию из проекта Сахалин-2.

Согласно генеральным лицензиям Минфин Штатов согласовал операции по поставке российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС без выхода к морю.

Сообщается, что ограничительные меры не распространяются на действия, которые «требуются для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанных со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции. ».

Согласно документу, американские власти не будут препятствовать разгрузке российской нефти, если это «необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне».

Также потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при существенной ее переработке за пределами страны.

Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть «после технического обучения», говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.

Напомним, что Европарламент финально одобрил обновленные правила по улучшению защиты критической инфраструктуры стран Евросоюза.