Министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает BBC.

По информации агентства, первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Кроме того, по словам Уоллеса, Украина получит дополнительно 10 тысяч артиллерийских снарядов. Боекомплект должен помочь ВСУ защитить недавно освободившуюся территорию.

Отмечается, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последняя «вертушка» была списана в 2018 году.

Напомним, что большинство деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.