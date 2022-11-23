Группа компаний «Новая почта» не планирует прекращать работу в Херсоне, закрытие отделений было временным вынужденным шагом.

Об этом говорится в сообщении «Новой почты» по итогам обстрелов города во вторник, 22 ноября.

— Компания закрыла четыре отделения в Херсоне раньше рабочего графика из-за артиллерийских обстрелов, однако не прекратила работу в городе, поэтому отделения будут снова принимать отправки и выдавать доставки, — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, во всех городах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий — в частности, Харькове и Херсоне, отделения не работают при воздушной тревоге и угрозе артиллерийских обстрелов.

— Персонал и посетители должны пройти до ближайшего укрытия. Это вынужденная мера с учетом безопасности жизни сотрудников и клиентов, — отметили в компании.

При этом «Новая почта» подчеркнула, что не планирует прекращать работу в деоккупированных городах, однако обращает внимание на то, что из-за сложных условий возможны задержки в доставке.

Напомним, в октябре «Укрпочта» выплатила 94% пенсий на освобожденных территориях.