Греция рассматривает вопросы полной замены российского оружия, в частности речь идет о зенитных системах С-300, ракетах «Тор-М1» и зенитных комплексах «Оса-К».

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующее решение в Греции планируют принять из-за войны в Украине.

Страна планирует отказаться от оружия российского производства, потому что «разрыв между Москвой и НАТО не способствует созданию условий для его удержания».

Известно, что за предложением замены всех российских систем на вооружении ВС Греции на системы натовского производства в Афины обратился Вашингтон. Предложение США откроет двери для прямой связи между военными двух стран и предусматривает финансирование средствами ресурсов, которые доступны для Пентагона США, таких как FMF (Foreign Military Funding - иностранное военное финансирование).

Замена касается, в частности, зенитных систем С-300 и ракеты Тор-М1. Такие системы, как более старые зенитные комплексы «Оса-К», уже устарели, в то время как программа циклического обмена 40 боевых бронированных машин БМП-1 на немецкие машины Marder может быть расширена еще больше.

Напомним, большинство деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках , что побуждает правительство США к расследованию.