Европейский парламент 23 ноября признал Россию государством-спонсором терроризма. Это решение уже приветствовал президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет Reuters.

Европарламентарии заявили, что военные удары москвы по гражданским объектам, например энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты, нарушают международное право.

За резолюцию проголосовали 494 депутата, 58 против, еще 44 воздержались. Принятая резолюция носит рекомендательный характер.

Это решение уже приветствовал президент Владимир Зеленский. По его словам, россия «необходима изолироваться на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире».

Напомним, парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии Российской Федерации против Украины и признала РФ государством-террористом.