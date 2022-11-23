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Суд продолжит рассмотрение уголовного производства против народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Судебный процесс теперь будет закрытым, его будут осуществлять по заочной процедуре из-за отсутствия обвиняемого.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Там напомнили, что специальное судебное производство по Медведчуку, обвиняемому в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, рассматривает коллегия судей Лычаковского районного суда Львова.
— Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны, — говорится в сообщении.
В другом уголовном производстве, так называемом «угольном деле», по которому Медведчука подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
Напомним, 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 - бойцы Азову. Тогда всех пленников обменяли на Виктора Медведчука. До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех, как говорится, с потрохами.
Как известно, Виктору Медведчуку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.
Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.
Суд продолжит рассмотрение уголовного производства против народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Судебный процесс теперь будет закрытым, его будут осуществлять по заочной процедуре из-за отсутствия обвиняемого.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Там напомнили, что специальное судебное производство по Медведчуку, обвиняемому в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, рассматривает коллегия судей Лычаковского районного суда Львова.
— Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны, — говорится в сообщении.
В другом уголовном производстве, так называемом «угольном деле», по которому Медведчука подозревают в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
Напомним, 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 - бойцы Азову. Тогда всех пленников обменяли на Виктора Медведчука. До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех, как говорится, с потрохами.
Как известно, Виктору Медведчуку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.
Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.