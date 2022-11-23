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Президент США Джо Байден поручил Государственному департаменту предоставить Украине 400 миллионов долларов военной помощи.
Об этом пишет «Бабель» .
Средства будут выделены на «оборонительные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и тренировки». По сути, средства пойдут на оборонные нужды Украины, в частности на обучение и подготовку военных.
Напомним, что США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 миллионов долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.
Президент США Джо Байден поручил Государственному департаменту предоставить Украине 400 миллионов долларов военной помощи.
Об этом пишет «Бабель» .
Средства будут выделены на «оборонительные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и тренировки». По сути, средства пойдут на оборонные нужды Украины, в частности на обучение и подготовку военных.
Напомним, что США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 миллионов долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.