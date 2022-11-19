США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до миллионов миллионов долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на USAID.

«Чтобы помочь накормить людей по всему миру, USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через зерновую инициативу», — отмечают в агентстве

Добавляется, что объявленная сумма помощи опирается на 173 млн долларов, которые сегодня предоставлены ВПП для закупки украинского зерна, чтобы прокормить людей в странах, которые сталкиваются с наибольшим продовольственным кризисом, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан. За средства США было закуплено 210 000 тонн продуктов питания, которых достаточно, чтобы прокормить примерно 12,6 миллиона человек в течение одного месяца.

USAID также инвестировала 100 миллионов долларов в помощь украинским фермерам, которые рискуют жизнью, чтобы накормить мир, через Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (АГРИ-Украина). В рамках АГРИ-Украина осуществляется помощь по четырем сферам: обеспечение важных ресурсов для фермеров; улучшение экспортной логистики и инфраструктуры; расширение доступа фермеров к финансированию и поддержка потребностей сушки, хранения и обработки урожая.

Напомним, Украина приобрела за государственный счет 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Зерно покупается у украинских трейдеров, которые, в свою очередь, уже закупают его у украинских фермеров.