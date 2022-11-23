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Некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы.
Об этом сообщил международный адвокат по уголовным делам Уэйн Джордаш в комментарии Reuters .
По его информации, в некоторых районах Киевской области некоторые случаи сексуального насилия были связаны с уровнем организации российских вооруженных сил, который говорит о системном планировании.
При этом он указал, что еще рано делать выводы о том, насколько широко распространена эта практика, но закономерности предполагают, что сексуальное насилие «может быть чаще» на территориях, оккупированных более длительный период.
Отмечается, что есть сведения о том, что члены семей российские военные заставляли смотреть, пока происходило изнасилование. Кроме того, есть данные о групповых изнасилованиях.
Напомним, что на временно захваченной территории Луганской области российские кафиры жестоко изнасиловали 12-летнюю девочку , а в Донецкой области — женщину.
Некоторые российские командиры знали о сексуальном насилии своих подчиненных в Украине, а в некоторых случаях поощряли его или даже отдавали приказы.
Об этом сообщил международный адвокат по уголовным делам Уэйн Джордаш в комментарии Reuters .
По его информации, в некоторых районах Киевской области некоторые случаи сексуального насилия были связаны с уровнем организации российских вооруженных сил, который говорит о системном планировании.
При этом он указал, что еще рано делать выводы о том, насколько широко распространена эта практика, но закономерности предполагают, что сексуальное насилие «может быть чаще» на территориях, оккупированных более длительный период.
Отмечается, что есть сведения о том, что члены семей российские военные заставляли смотреть, пока происходило изнасилование. Кроме того, есть данные о групповых изнасилованиях.
Напомним, что на временно захваченной территории Луганской области российские кафиры жестоко изнасиловали 12-летнюю девочку , а в Донецкой области — женщину.