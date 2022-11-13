На временно захваченной территории Луганской области российские оккупанты жестоко изнасиловали 12-летнюю девочку, а в Донецкой области — женщину.

Об этом говорится в перехваченном разговоре, опубликованном Службой безопасности Украины.

— Россияне на временно оккупированной Луганщине показывают свое «геройство» из-за новых военных преступлений. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А на оккупированной Донбасе жертвой россиян стала женщина, — указывают в СБУ.

В распоряжение спецслужб попали два перехвата, на которых оккупанты рассказывают о своих преступлениях.

— Короче, вот эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И потому не выпускают в город никого, — рассказывает девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.

Еще один мобилизованный из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине: «Ну, короче, теперь ни в город, никуда не уедем... там дезертиры, короче, изнасиловали женщину. Или, говорят, дезертиры мобилизованы или добровольцы».

В СБУ утверждают, что состояние жертв россиян не интересует. Для них важно только выйти в город. И добавляют, что следователи Службы уже открыли почти 16 тысяч уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.