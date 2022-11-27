Президент России Владимир Путин подписал указ о создании единой электронной базы военнообязанных.

Документ опубликован на российском сайте правовой информации, пишет «Радио Свобода».

В базу планируется внести данные о гражданах, состоящих или состоящих на военном учете. Исключение – данные офицеров службы внешней разведки России и ФСБ в запасе.

До 30 декабря власти на местах совместно с российскими Минобороны и Минцифры обязаны оцифровать все базы военных комиссариатов. Затем общий перечень военнообязанных намерен дополнить данными Федеральной налоговой службы. Также туда включат данные по базам нескольких министерств, ЦИК и Пенсионного фонда России.

База должна быть запущена с 1 апреля 2024 – с начала весеннего призыва в России.

31 октября президент РФ Владимир Путин объявил о завершении так называемой «долевой» мобилизации, однако соответствующий указ не подписал. Мобилизация повлекла за собой активный отток мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.