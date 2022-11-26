Некоторые страны оказывают Украине военную помощь не публично. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев получает вооружение от третьих стран, но не напрямую.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью Le Parisien, отрывки из которого обнародовала пресс- служба МИД.

Он рассказал, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

— Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, – заметил он.

Министр также подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов.

— Все понимают, что мир должен быть справедлив. А справедливый мир начинается с полного обновления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима, – отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.