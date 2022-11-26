Некоторые страны оказывают Украине военную помощь не публично. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев получает вооружение от третьих стран, но не напрямую.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью Le Parisien, отрывки из которого обнародовала пресс- служба МИД.
Он рассказал, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.
— Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, – заметил он.
Министр также подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов.
— Все понимают, что мир должен быть справедлив. А справедливый мир начинается с полного обновления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима, – отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.
Некоторые страны оказывают Украине военную помощь не публично. Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев получает вооружение от третьих стран, но не напрямую.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью Le Parisien, отрывки из которого обнародовала пресс- служба МИД.
Он рассказал, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.
— Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, – заметил он.
Министр также подчеркнул, что ни один мировой лидер не подталкивает Украину к переговорам против ее интересов.
— Все понимают, что мир должен быть справедлив. А справедливый мир начинается с полного обновления территориальной целостности Украины. Эта цель вполне достижима, – отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.