Правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто в интервью газете Il Foglio, передает "Радио Свобода" .

Как сообщает агентство Reuters, итальянское правительство может присылать помощь Украине, не прося каждый раз разрешения парламента, на основании документа, срок действия которого истекает в конце года.

— Министерство обороны в скором времени предложит продолжить это же мероприятие, продлив его действие на весь 2023 год, – объяснил Гвидо Крозетто.

По его словам, Италия продолжит поставлять оружие «в то время и тем, как мы согласуемся с нашими атлантическими союзниками и с Киевом».

Напомним, Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы противовоздушной обороны.